Son dakika gündem: Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü - Haberler
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Son dakika gündem: Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü

Son dakika gündem: Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü
AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Evinde dün alkol içen 72 yaşındaki H.B, bir müddet sonra rahatsızlanınca yakınları durumu 112'ye haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri rahatsızlanan H.B'yi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastanedeki doktorların yaptığı ilk değerlendirmede hastanın metil alkolden zehirlenmiş olabileceği belirtildi.

H.B, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle aynı hastanede K.B, ve Y.A'nın da yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

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AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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