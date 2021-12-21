Son dakika gündem: Erzincan'da kar ve tipide mahsur kalan öğrencileri jandarma kurtardı - Haberler
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Son dakika gündem: Erzincan'da kar ve tipide mahsur kalan öğrencileri jandarma kurtardı

Son dakika gündem: Erzincan'da kar ve tipide mahsur kalan öğrencileri jandarma kurtardı
AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde servis aracıyla okula giderken kar ve tipi nedeniyle yolda kalan öğrenciler, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde servis aracıyla okula giderken kar ve tipi nedeniyle yolda kalan öğrenciler, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İlçe merkezindeki okullarına gitmek için Doğanyuva köyünün Kavaklı Mezrası'nda servise binen öğrenciler, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma, öğrencileri ekip araçlarına bindirerek ilçe merkezindeki okullarına götürdü.

Son dakika gündem: Erzincan'da kar ve tipide mahsur kalan öğrencileri jandarma kurtardı

Son dakika gündem: Erzincan'da kar ve tipide mahsur kalan öğrencileri jandarma kurtardı

Son dakika gündem: Erzincan'da kar ve tipide mahsur kalan öğrencileri jandarma kurtardı

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AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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