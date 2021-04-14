Son dakika gündem: Ertuğrulgazi Bulvarında üstyapı çalışmaları sürüyor
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Son dakika gündem: Ertuğrulgazi Bulvarında üstyapı çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Ertuğrulgazi Bulvarında üstyapı çalışmaları sürüyor

Son dakika haberlerine göre Ertuğrul Gazi Bulvarı'nda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Derincemiz'in geleceğine yatırım yapıyoruz" dedi.

Ertuğrul Gazi Bulvarı'nda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Derincemiz'in geleceğine yatırım yapıyoruz" dedi.

Derince genelinde merkezde yer alan on mahallede devam eden kapsamlı altyapı çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Derince Belediyesi'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU ile birlikte sürdürdüğü çalışmalarla ilçede 145 kilometre içme suyu, 111 kilometre kanalizasyon ve 12 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı ile birlikte toplamda 268 kilometre altyapı hattı imalatı yapılacak. 168,5 milyon TL'ye mal olacak proje kapsamında 2020 yılı Ağustos ayında başlayan çalışmalarla Yenikent, Fatih, Çınarlı, Mersincik, İbni Sina, Çenedağ, Yavuz Sultan, Dumlupınar, Deniz ve Sırrıpaşa mahallelerinin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı yenileniyor.

İki yıl sürmesi hedeflenen ve yüzde 33'lük kısmı tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından, altyapısı yenilenen bölgelerde üstyapı düzenlemelerine geçiliyor. Mevsim şartlarına bağlı olarak asfaltlamanın gerçekleştiği Fatih Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı'ndaki düzenlemeleri yerinde inceleyen Başkan Aygün, devam eden çalışmalarla ilgili İSU yetkililerinden bilgi aldı.

Başkan Aygün, altyapı ve üstyapı düzenlemeleri sürecinde vatandaşlardan sabır ve anlayış beklediklerini ifade ederek, "Derincemiz'in geleceğine yatırım yapıyoruz. Altyapı çalışmalarını tamamladığımız bölgelerimizde havaların düzelmesiyle asfalt serimi yaparak üstyapı düzenlemelerini hayata geçiriyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla ilçemiz sorunsuz bir altyapı ve üstyapıya kavuşmuş olacak" dedi. - KOCAELİ

Son dakika gündem: Ertuğrulgazi Bulvarında üstyapı çalışmaları sürüyor
Son dakika gündem: Ertuğrulgazi Bulvarında üstyapı çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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