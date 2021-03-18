Son dakika gündem: Ermenek'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
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Son dakika gündem: Ermenek'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

18.03.2021 17:02 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:30
Son dakika gündem: Ermenek'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Son dakika haberi: Karaman'ın Ermenek ilçesinde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulundaki anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından Kuran-ı Kerim okunması ile başladı. Çanakkale Destanı isimli gölge oyunu izleyenlerden büyük beğeni alırken, 'Son Mektup' isimli tiyatro ise duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çanakkale Ruhu isimli oratoryo ile son bulan anma programında konuşan Ermenek Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, "Türk milleti tarihinde birçok savaşta olduğu gibi Çanakkale cephesinde de ülkesinin işgal edilemeyeceğini, milletinin esir düşürülemeyeceğini ispat etmiştir. Cenabı Allah'tan niyazımız bize o günleri bir daha göstermesin. Burada başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - KARAMAN

Son dakika gündem: Ermenek'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
Son dakika gündem: Ermenek'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
Son dakika gündem: Ermenek'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
Son dakika gündem: Ermenek'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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