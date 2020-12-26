Son dakika gündem: Erdoğan: "Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş bir şekilde çalışanların şimdi bu hizmetleri büyük bir keyifle kullandıklarını da biliyoruz."
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Son dakika gündem: Erdoğan: "Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş bir şekilde çalışanların şimdi bu hizmetleri büyük bir keyifle kullandıklarını da biliyoruz."

26.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:20
Son dakika gündem: Erdoğan:

Son dakika gündem haberi... Erdoğan: "Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş bir şekilde çalışanların şimdi bu hizmetleri büyük bir keyifle kullandıklarını da biliyoruz.

Erdoğan: "Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş bir şekilde çalışanların şimdi bu hizmetleri büyük bir keyifle kullandıklarını da biliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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