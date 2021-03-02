Son dakika gündem: Erdoğan: "Uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki kimsesiz çocukların bakım ve gözetiminin daha etkin sağlanabilmesi için tüzel kişi...
02.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:53
Edinilen son dakika gelişmesine göre Erdoğan: "Uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki kimsesiz çocukların bakım ve gözetiminin daha etkin sağlanabilmesi için tüzel kişi vesayet sistemini hayata geçiriyoruz.
Erdoğan: "Uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki kimsesiz çocukların bakım ve gözetiminin daha etkin sağlanabilmesi için tüzel kişi vesayet sistemini hayata geçiriyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ