Son dakika gündem: Erdoğan: "Uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki kimsesiz çocukların bakım ve gözetiminin daha etkin sağlanabilmesi için tüzel kişi...
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Son dakika gündem: Erdoğan: "Uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki kimsesiz çocukların bakım ve gözetiminin daha etkin sağlanabilmesi için tüzel kişi...

02.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:53
Son dakika gündem: Erdoğan:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erdoğan: "Uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki kimsesiz çocukların bakım ve gözetiminin daha etkin sağlanabilmesi için tüzel kişi vesayet sistemini hayata geçiriyoruz.

Erdoğan: "Uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki kimsesiz çocukların bakım ve gözetiminin daha etkin sağlanabilmesi için tüzel kişi vesayet sistemini hayata geçiriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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