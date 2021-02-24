Son dakika gündem: Erdoğan: "Ülkemizin terörle mücadeledeki kararlılığı, sadece içimizdeki terör sevdalılarını değil, dışarıda da epeyce bir kesimi rahatsız ediyor."

Son dakika gündem haberi: Erdoğan: "Ülkemizin terörle mücadeledeki kararlılığı, sadece içimizdeki terör sevdalılarını değil, dışarıda da epeyce bir kesimi rahatsız ediyor.