Son dakika gündem: Erdoğan: "Ülkemizin terörle mücadeledeki kararlılığı, sadece içimizdeki terör sevdalılarını değil, dışarıda da epeyce bir kesimi rahatsız ediyor."
24.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:04
Son dakika gündem haberi: Erdoğan: "Ülkemizin terörle mücadeledeki kararlılığı, sadece içimizdeki terör sevdalılarını değil, dışarıda da epeyce bir kesimi rahatsız ediyor.
Erdoğan: "Ülkemizin terörle mücadeledeki kararlılığı, sadece içimizdeki terör sevdalılarını değil, dışarıda da epeyce bir kesimi rahatsız ediyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer