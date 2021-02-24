Son dakika gündem: Erdoğan: "Ülkemizin terörle mücadeledeki kararlılığı, sadece içimizdeki terör sevdalılarını değil, dışarıda da epeyce bir kesimi rahatsız ediyor."
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Son dakika gündem: Erdoğan: "Ülkemizin terörle mücadeledeki kararlılığı, sadece içimizdeki terör sevdalılarını değil, dışarıda da epeyce bir kesimi rahatsız ediyor."

24.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:04
Son dakika gündem: Erdoğan:

Son dakika gündem haberi: Erdoğan: "Ülkemizin terörle mücadeledeki kararlılığı, sadece içimizdeki terör sevdalılarını değil, dışarıda da epeyce bir kesimi rahatsız ediyor.

Erdoğan: "Ülkemizin terörle mücadeledeki kararlılığı, sadece içimizdeki terör sevdalılarını değil, dışarıda da epeyce bir kesimi rahatsız ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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