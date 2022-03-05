Son dakika gündem: ERDOĞAN, LİTVANYA CUMHURBAŞKANI NAUSEDA İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - Haberler

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Son dakika gündem: ERDOĞAN, LİTVANYA CUMHURBAŞKANI NAUSEDA İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem: ERDOĞAN, LİTVANYA CUMHURBAŞKANI NAUSEDA İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Litvanya, Güncel, Haberler

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