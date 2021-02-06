Son dakika gündem: Erdoğan, Libya'da Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen el Menfi ve Başbakanlığa seçilen Dubeybe'yi tebrik etti
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Son dakika gündem: Erdoğan, Libya'da Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen el Menfi ve Başbakanlığa seçilen Dubeybe'yi tebrik etti

06.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:23
Son dakika gündem: Erdoğan, Libya'da Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen el Menfi ve Başbakanlığa seçilen Dubeybe'yi tebrik etti

Son dakika haberleri: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed el Menfi ve Başbakanlığa seçilen Abdulhamit Dubeybe'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed el Menfi ve Başbakanlığa seçilen Abdulhamit Dubeybe'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Siyasi Diyalog Forumu'ndaki oylama sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülen seçimlere kadar görev yapacak Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed el Menfi'ye ve Başbakanlığa seçilen Abdulhamit Dubeybe'ye başarılar diledi.

Türkiye'nin, Libya'nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü korunarak istikrara kavuşmasına ve Libyalıların barış, güvenlik ve refahına katkı vermeyi sürdüreceğini belirten Erdoğan, Libya ile iş birliğini yeni dönemde de geliştireceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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