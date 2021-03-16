Son dakika gündem: Erdoğan: "(Ford Otosan'ın yatırımı) Geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye...
16.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:56
Son dakika haber... Erdoğan: "(Ford Otosan'ın yatırımı) Geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır"
Erdoğan: "(Ford Otosan'ın yatırımı) Geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ