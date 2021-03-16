Son dakika gündem: Erdoğan: "(Ford Otosan'ın yatırımı) Geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye...
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Son dakika gündem: Erdoğan: "(Ford Otosan'ın yatırımı) Geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye...

16.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:56
Son dakika gündem: Erdoğan:

Son dakika haber... Erdoğan: "(Ford Otosan'ın yatırımı) Geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır"

Erdoğan: "(Ford Otosan'ın yatırımı) Geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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