Son dakika gündem: Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Türkiye, orada karar verici konumdadır, temennim odur ki normal bir şekilde süreci geçmiş olalım."
16.03.2021 18:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:52
Son dakika gündem haberi: Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Türkiye, orada karar verici konumdadır, temennim odur ki normal bir şekilde süreci geçmiş olalım."
Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Türkiye, orada karar verici konumdadır, temennim odur ki normal bir şekilde süreci geçmiş olalım."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz