Son dakika gündem: Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Türkiye, orada karar verici konumdadır, temennim odur ki normal bir şekilde süreci geçmiş olalım."
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Son dakika gündem: Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Türkiye, orada karar verici konumdadır, temennim odur ki normal bir şekilde süreci geçmiş olalım."

16.03.2021 18:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:52
Son dakika gündem: Erdoğan:

Son dakika gündem haberi: Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Türkiye, orada karar verici konumdadır, temennim odur ki normal bir şekilde süreci geçmiş olalım."

Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Türkiye, orada karar verici konumdadır, temennim odur ki normal bir şekilde süreci geçmiş olalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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