Son dakika gündem: Erdoğan: "Böyle tarihi ve kutlu bir mücadelede senlik benlik kavgasına, şahsi çıkarları davasının üzerine çıkarmaya, hele hele kibre, atalete,...
14.11.2020 14:03 | Son Güncelleme: 14.11.2020 14:03
Son dakika habere göre Erdoğan: "Böyle tarihi ve kutlu bir mücadelede senlik benlik kavgasına, şahsi çıkarları davasının üzerine çıkarmaya, hele hele kibre, atalete, tembelliğe, nobranlığa asla yer yoktur.
Erdoğan: "Böyle tarihi ve kutlu bir mücadelede senlik benlik kavgasına, şahsi çıkarları davasının üzerine çıkarmaya, hele hele kibre, atalete, tembelliğe, nobranlığa asla yer yoktur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel