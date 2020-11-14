Son dakika gündem: Erdoğan: "Böyle tarihi ve kutlu bir mücadelede senlik benlik kavgasına, şahsi çıkarları davasının üzerine çıkarmaya, hele hele kibre, atalete,...
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Son dakika gündem: Erdoğan: "Böyle tarihi ve kutlu bir mücadelede senlik benlik kavgasına, şahsi çıkarları davasının üzerine çıkarmaya, hele hele kibre, atalete,...

14.11.2020 14:03 | Son Güncelleme: 14.11.2020 14:03
Son dakika gündem: Erdoğan:

Son dakika habere göre Erdoğan: "Böyle tarihi ve kutlu bir mücadelede senlik benlik kavgasına, şahsi çıkarları davasının üzerine çıkarmaya, hele hele kibre, atalete, tembelliğe, nobranlığa asla yer yoktur.

Erdoğan: "Böyle tarihi ve kutlu bir mücadelede senlik benlik kavgasına, şahsi çıkarları davasının üzerine çıkarmaya, hele hele kibre, atalete, tembelliğe, nobranlığa asla yer yoktur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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