Son dakika gündem: Erdoğan: "Amerikan Kongresine yönelik menfur eylemde başı çekenlerin, bölücü örgütün Suriye kolu YPG/PYD ile bağlantıları ortaya çıkmıştır."
20.02.2021 20:31 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:34
Edinilen son dakika haberine göre Erdoğan: "Amerikan Kongresine yönelik menfur eylemde başı çekenlerin, bölücü örgütün Suriye kolu YPG/PYD ile bağlantıları ortaya çıkmıştır.
Erdoğan: "Amerikan Kongresine yönelik menfur eylemde başı çekenlerin, bölücü örgütün Suriye kolu YPG/PYD ile bağlantıları ortaya çıkmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan