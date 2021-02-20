Son dakika gündem: Erdoğan: "Amerikan Kongresine yönelik menfur eylemde başı çekenlerin, bölücü örgütün Suriye kolu YPG/PYD ile bağlantıları ortaya çıkmıştır."
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Son dakika gündem: Erdoğan: "Amerikan Kongresine yönelik menfur eylemde başı çekenlerin, bölücü örgütün Suriye kolu YPG/PYD ile bağlantıları ortaya çıkmıştır."

20.02.2021 20:31 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:34
Son dakika gündem: Erdoğan:

Edinilen son dakika haberine göre Erdoğan: "Amerikan Kongresine yönelik menfur eylemde başı çekenlerin, bölücü örgütün Suriye kolu YPG/PYD ile bağlantıları ortaya çıkmıştır.

Erdoğan: "Amerikan Kongresine yönelik menfur eylemde başı çekenlerin, bölücü örgütün Suriye kolu YPG/PYD ile bağlantıları ortaya çıkmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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