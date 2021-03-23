Son dakika haberleri: Erciş'te jandarma kapı kapı gezip, koronavirüs uyarısı yaptı

Son dakika haberine göre VAN'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekipleri kırsal mahallelerde yaşayanları ziyaret edip, koronavirüs ile ilgili broşürler dağıtarak, kurallara uyuması konusunda Türkçe ve Kürtçe bilgilendirmelerde bulundu.

VAN'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekipleri kırsal mahallelerde yaşayanları ziyaret edip, koronavirüs ile ilgili broşürler dağıtarak, kurallara uyuması konusunda Türkçe ve Kürtçe bilgilendirmelerde bulundu.

Koronavirüs vaka sayısının her geçen gün artığı Van'da, jandarma ekipleri kırsal mahallelerde yaşayanları ziyaret edip, kaymakamlık tarafından basılan koronavirüs ile ilgili bilgilendirici broşürleri dağıttı. Mahallelerde kapı kapı dolaşan ekipler, halkı pandemi kurallarına uymaları konusunda uyardı. Türkçe bilmeyen yaşlı vatandaşlardan da Kürtçe maske, mesafe ve hijyen kurullarına uyulması istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı