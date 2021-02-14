Son dakika gündem: Engellerini sevgiyle aştılar
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Son dakika gündem: Engellerini sevgiyle aştılar

14.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 14.02.2021 12:37
Son dakika gündem: Engellerini sevgiyle aştılar

Edinilen son dakika gelişmesine göre ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde yaşayan işitme engelli Gülşah (34) ile bedensel engelli Faruk Yılgın(29), engellerini birbirlerine besledikleri aşk ve sevgiyla aşıyor.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde yaşayan işitme engelli Gülşah (34) ile bedensel engelli Faruk Yılgın(29), engellerini birbirlerine besledikleri aşk ve sevgiyla aşıyor.

İstanbul'da yaşayan Faruk Yılgın, 3 yıl önce sosyal medya aracılığıyla Çatalağzı beldesinde ikamet eden işitme engelli Gülşah ile tanıştı. Arkadaşlıklarının aşka dönüşmesinin ardından Faruk Yılgın, kendi çabasıyla işaret dili öğrendi. Çocukken geçirdiği beyin kanaması sonucu sol tarafında kısmi felç oluşan Faruk Yılgın, bir süre sonra Zonguldak'a gelerek Gülşah'ı ailesinden istedi. Engellerini sevgiyle aşan Gülşah ve Faruk çifti, ailelerinin desteğiyle evlendi. Oğulları Yusuf ile birlikte mutlu bir evlilik sürdüren Yılgın çifti, birbirlerine duydukları aşk ve sevgiyle çevresine örnek oluyor.

'MUTLU BİR YUVA KURMAK İSTİYORDUM'Özel bir firmada çalışan Faruk Yılgın, sosyal medya aracılığıyla tanıştığını eşini çok sevdiğini söyledi. Mutlu bir aile kurduklarını ifade eden Faruk Yılgın, "Mutlu yuva kurmak istiyordum. İşitme ve konuşma engelli eşimle tanıştım. İşaret dilini internet aracılığıyla öğrendim. Sevginin gücü bütün her şeyi aşar diyerek işaret dilini öğrendim. Bir çocuğumuz var, çok mutluyuz. Eşimi çok seviyorum. İstanbul'da çalıştığım için Zonguldak'ta kalan eşimi ve çocuğumu çok özlüyorum. Onlar da beni özlüyor. Fırsat buldukça yanlarına geliyorum." dedi.'SEVGİ TÜM ENGELLERİ ORTADAN KALDIRIYOR'Gülşah Yılgın da mutlu bir evliliğinin olduğunu söyledi. Sevginin tüm engelleri ortadan kaldırdığını ifade eden Gülşah Yılgın, "Eşim işaret dili öğrenmesiyle benim için neler yapabileceğini gösterdi. Sevginin dili yok gerçekten. Mutlu bir evliliğimiz var" diye konuştu.

Son dakika gündem: Engellerini sevgiyle aştılar
Son dakika gündem: Engellerini sevgiyle aştılar
Son dakika gündem: Engellerini sevgiyle aştılar
Son dakika gündem: Engellerini sevgiyle aştılar
Son dakika gündem: Engellerini sevgiyle aştılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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