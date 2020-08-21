Son dakika gündem: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "14 ay önce bu bölgede sismik araştırma... Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "14 ay önce bu bölgede sismik araştırma çalışmalarına başladık.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "14 ay önce bu bölgede sismik araştırma çalışmalarına başladık. 2100 metre civarında bir deniz derinliği var bu bölgede. 1400 metrelik kazından sonra 2 adet gaz akışları gelmeye başladı." - ANKARA Kaynak: İHA