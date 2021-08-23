Son dakika gündem: Endonezya'da eski bakan rüşvet suçundan 12 yıl hapis cezasına mahkum edildi
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Son dakika gündem: Endonezya'da eski bakan rüşvet suçundan 12 yıl hapis cezasına mahkum edildi

Son dakika gündem: Endonezya'da eski bakan rüşvet suçundan 12 yıl hapis cezasına mahkum edildi
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Endonezya'da, eski Sosyal İşler Bakanı Juliari Batubara'nın rüşvet suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Endonezya'da, eski Sosyal İşler Bakanı Juliari Batubara'nın rüşvet suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Channelnewsasia'nın haberine göre, eski Endonezya Sosyal İşler Bakanı Juliari Batubara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen yoksul ailelere dağıtılan gıda yardımıyla ilişkili 1,2 milyon dolar rüşvet almak suçundan 12 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Aralık 2020'de tutuklanan Batubara'nın Jakarta Mahkemesinde görülen davasında karar açıklandı.

Mahkeme başkanı Muhammed Damis, çevrim içi olarak gerçekleştirilen karar duruşmasında, Batubara'ya 12 yıl hapis cezası vererek, 500 milyon rupi (35 bin dolar) para cezası ödemesine ya da hapis cezasına 6 ay eklenmesine hükmetti.

Mahkeme, söz konusu zararı karşılamak için 1 milyon dolar tazminat ödememesi halinde Batubara'nın cezasına iki yıl daha ilave edileceğini bildirdi.

Batubara'ya yapılan operasyonda bavul ve sırt çantalarına doldurulmuş 1 milyon dolardan fazla para ele geçirilmişti.

Rüşvet suçlamalarını kabul etmeyen Batubara, hapis cezasını tamamladıktan sonra 4 yıl kamu görevlerinden de men edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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