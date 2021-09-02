Son dakika gündem: Endonezya'da ayrılıkçı grubun düzenlediği saldırıda 4 asker öldü
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Son dakika gündem: Endonezya'da ayrılıkçı grubun düzenlediği saldırıda 4 asker öldü

Son dakika gündem: Endonezya'da ayrılıkçı grubun düzenlediği saldırıda 4 asker öldü
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde ayrılıkçı grubun düzenlediği saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde ayrılıkçı grubun düzenlediği saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Batı Papua Bölgesel Askeri Komutanlık Sözcüsü Hendra Pesireron, yaptığı açıklamada, Batı Papua Ulusal Kurtuluş Ordusundan olduğu sanılan 50 isyancının Kisor köyündeki garnizona baskın düzenlediğini, askerlere pala ve baltalarla saldırdığını bildirdi.

Saldırıda 4 askerin yaşamını yitirdiğini belirten Pesireron, ağır yaralanan 2 askerin de hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Endonezya topraklarına katıldığı 1963'e kadar Hollanda kontrolündeki Papua bölgesinde ayrılıkçı silahlı gruplar tarafından bağımsızlık yanlısı faaliyetler yürütülüyor.

Endonezya hükümeti ise 1969 referandumunda Papua halkının Endonezya çatısı altında kalmayı kabul etmesi nedeniyle Papua'nın Endonezya'ya ait olduğunu savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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