Son dakika gündem: EMŞAV'dan 203. mevlit
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Son dakika gündem: EMŞAV'dan 203. mevlit

28.11.2020 15:03 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:07
Son dakika gündem: EMŞAV'dan 203. mevlit

Son dakika haberi: Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından her ayın son haftası şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif'in 203'üncüsü yapıldı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından her ayın son haftası şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif'in 203'üncüsü yapıldı.

EMŞAV tarafından yapılan şehitleri anma programları devam ediyor. Kovid-19 dolayısıyla sosyal medya üzerinden düzenlenen programda şehitler 203. kez anıldı. Program Murat Başer, Muhammed Özdemir ve Hasan Keleş tarafından okunan dualarla icra edildi.

EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim yaptığı açıklamada, "Emeği geçen çok kıymetli hocalarımıza şehit yakınlarımız gazilerimiz ve EMŞAV adına teşekkür ediyoruz, şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, şehit yakınlarımızın acılarını yürekten paylaşıyoruz. Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah" dedi. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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