Son dakika gündem: Emniyetten, polis memurunun mobbing nedeniyle intihar ettiği yönündeki haberlere yalanlama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Emniyetten, polis memurunun mobbing nedeniyle intihar ettiği yönündeki haberlere yalanlama Açıklaması

31.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:48
Son dakika gündem: Emniyetten, polis memurunun mobbing nedeniyle intihar ettiği yönündeki haberlere yalanlama Açıklaması

Son dakika gündem haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurunun mobbing nedeniyle intihar ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurunun mobbing nedeniyle intihar ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bir gazete ve bazı sosyal medya platformlarında, "22 yaşında bir polis memuru mobbing nedeniyle intihar etti" başlıklı haberlerin yayımlandığı belirtildi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurunun intiharının emniyet teşkilatını derinden üzdüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Acı olayın, iddia edildiği gibi mobbing ile ilgisinin bulunmadığı yapılan tespitler sonucunda anlaşılmıştır. Hayatına son veren polis memurunun, Koruma Büro Amirliğinde görevli olduğu iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde yer aldığı şekliyle polis memurunun geride bıraktığı bir not da söz konusu değildir. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünün olayla ilgili yaptığı açıklamada belirtildiği üzere, polis memuru, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Levent Polis Merkezi Amirliğinde görevli olup, meslektaşımızın intiharının iddialarla bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu asılsız iddialar, polis teşkilatımızın ve merhum polis memurumuzun ailesinin acısını daha da arttırmaktadır. Meslektaşımızın acılı ailesine başsağlığı, polis teşkilatımıza ve mesai arkadaşlarına sabırlar dileriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ali Çelebi Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Cemal Hünal Guy Ritchie Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Bursa Ankara İstifa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Emniyetten, polis memurunun mobbing nedeniyle intihar ettiği yönündeki haberlere yalanlama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 18:48:28. #1.15#
title