Son dakika gündem: Emniyet İstihbarat Dairesini ele geçirmeye çalışan FETÖ sanıklarına verilen cezanın gerekçesi açıklandı Açıklaması

SERDAR AÇIL - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme ve Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirme çabası içerisinde oldukları gerekçesiyle çoğu dairenin eski çalışanı 17 sanık hakkında verilen hükümlerin gerekçesi açıklandı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında, sanıkların darbe girişimi olduğu sırada örgütlü şekilde silahlanma arayışına girdikleri, darbe girişiminin yönetici kadrosu olan "yurtta sulh konseyi" mensuplarından Mehmet Partigöç ile irtibatlı oldukları, darbe girişimi sırasında örgütün amaç ve faaliyetleri kapsamında İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme ve darbe girişimi süresince bütün Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirmeye çabaladıkları anlatıldı.

Sanıkların FETÖ/PDY'nin hedefleri, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına sızdırıldığı, örgütün siyasal hedefleri doğrultusunda gizli bilgilere eriştikleri, bunları örgüt içerisindeki "mahrem abi" ve "imamları"na aktardıkları ifade edilen gerekçeli kararda, bir kısım sanıkların İstihbarat Daire Başkanlığı bilgisayarlarına kaçak sunucu koyduklarının ve bu yolla elde ettikleri devlete ait gizli bilgi ve sırları örgüte sızdırdıklarının belirlendiği kaydedildi.

Kararda, "Fuat Avni" hesabının kullanıcıları arasında olduğu öne sürülen eski Başbakanlık uzmanı Mustafa Koçyiğit'in örgüt içinde "mühendislerden sorumlu imam" olduğu, sanığın talimatları ile bilgisayarlara kaçak sunucu kurulduğu ve bilgi aktarımı yapıldığı belirtildi.

Gerekçeli kararda şunlar kaydedildi:

"Sanıklar arasında birlikte suç işleme kararı bulunmakta ve suçun işlenişi üzerinde birlikte hakimiyet kurdukları geliştirdikleri örgüt organizasyonundan anlaşılmaktadır. Sanıklar birlikte hareketle gizli bilgilerin aktarılacağı ikinci bir düzenek oluşturmuşlar ve dairenin bütün gizli bilgilerini ele geçirmişlerdir. Bu bilgileri örgüt sorumlusuna aktardıkları ve onun da örgüte verdiği anlaşılmaktadır. Sanıklar telefonlarına kurdukları gizli haberleşme programı sayesinde birlikte ve planlı olarak eylemi gerçekleştirmişler. Örgüt tarafından sözde sorumlu Mustafa Koçyiğit'in emir ve talimatlarına harfiyen uymuşlar ve darbe gecesinde İstihbarat Daire Başkanlığında kalarak sistemin çökmesi için uğraşmışlar ancak bunu başaramamışlardır. Bundan tüm sanıkların haberi olmuştur. Dolayısı ile sanıklar suçu birlikte işlemişlerdir.

Ayrıca sanıkların mesaj içeriklerine bakıldığında örgüt üyesi olan mühendislerin daireden gönderilmesinin önüne geçebilmek için sistemin kapatılmasını ve çökertilmesini bile konuşmuşlardır. Bu da devletin güvenliği ile kritik yerlerde FETÖ mensuplarının kalmasının sağlanması ikileminde örgüt mensuplarının kendilerini ve diğer örgüt üyelerini nasıl ön planda tuttukları, devletin ve ülkenin göreceği zararı umursamadıklarının göstergesidir."

Fuat Avni hesabının kullanıcılarından olduğu belirtilen Koçyiğit'e müebbet

Gerekçede, sanıklardan Mustafa Koçyiğit ile İstihbarat Daire Başkanlığı eski çalışanı Bülent Günay'in "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan müebbet, ayrıca "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan ise 25'er yıl hapis cezasına mahkum edildikleri vurgulandı.

Sanık Haşim Türker'in, "anayasal düzeni ihlale teşebbüse yardım"dan 16 yıl 6 ay, aynı suçtan sanık eski emniyet müdürü Akif Güngör ile eski mühendisler Nushet Şehmus Mungan, Ahmet Özkan Özalp, Muhammet Serhat Al, Hamdi Özdere ve Hasan Demir'in de 13 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan sanık Eyüp Liste'nin 10 yıl 6 ay, Gazi Topal, Murat Ahmetoğlu, Reşat Arıkan, Abdullah Öner'in 8 yıl 1 ay 15'er gün, Mahmut Orak, Nazmi Mert ve Yusuf Ziya Sarı'nın 7 yıl 6'şar ay hapse mahkum edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak