Son dakika gündem: Emine Erdoğan: Kadın ruhunun yaşamın hamuruna katılmadığı bir gelecek eksiktir

Emine Erdoğan: Kadın ruhunun yaşamın hamuruna katılmadığı bir gelecek eksiktir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadın ruhunun yaşamın hamuruna katılmadığı bir gelecek, eksiktir, yarımdır. Dolayısıyla daha adil, içinde herkese yer olan, medeniyet değerlerinin korunduğu bir gelecek için kadınları iş başına davet ediyorum" dedi.

Emine Erdoğan, Halkbank tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen, Üreten Kadınlar Zirvesi'ne video mesaj aracılığı ile katıldı. Emine Erdoğan, insanların; gayreti, çalışması ve azmiyle güzel bir dünya inşa etmeye muktedir olduğunu belirterek, "Bu anlamda dünya, ektiklerimizi topladığımız, verimli bir toprak gibidir. İçinde çocuklarımızın yaşamasına razı olacağımız geleceğin dünyası, kadın eli değmeden kurulamaz" dedi.

Erdoğan, sanayi devrimiyle modern dünyanın, kadınları 'çalışan', 'üreten' diye etiketlediğini, bu sistemin dışında kalanları ise 'atıl' olduklarına inandırdığını anlatarak, "Üretimi, belli kalıplar içine sıkıştırarak, kadının hayatın içindeki emeğini, görünmez kıldı, özgüvenlerini elinden aldı. Kadınlarımız bir anlamda, adı konmamış bir tecrit yaşadılar. Tabii bu esnada anne olmak, nesil yetiştirmek, en büyük değer olan ailenin lokomotifi olmak önemsizleştirildi. Halbuki Anadolu kadınının, tarih boyunca üretmediği, çalışmadığı tek bir an olmamıştır. Köklü medeniyet tarihimizde kadın, yaradılışının tüm cevherlerini, hem sosyal hem de ekonomik hayata katmıştır. Aynı zamanda evlat, kardeş, eş ve anne gibi hayatın içinden geçtiği tüm evrelerde mutlaka söz sahibi olmuştur. Toplumumuzun kendine has ruhu ve gücü, kadınlarımızın hem ev içinde hem de ev dışındaki emekleriyle kazanılmıştır. O nedenle kadınlarımızın toplumsal hayata ilk kez katılıyormuş algısı, medeniyet tarihimize büyük bir haksızlık olur" diye konuştu.'YENİ KAZANIYORMUŞ GİBİ LANSE EDEMEYİZ'Emine Erdoğan, küresel akımlar ve sistemlerin, her şeyi ve herkesi tek tip hale getirmenin peşinde olduğuna dikkati çekerek, "Ancak biz, Türk kadınının ezelden beri var olan gücünü yeni kazanıyormuş gibi lanse edemeyiz. Biz uzun zamandır basmakalıp modeller değil, kadının toplumsal hayata katılımını, onun fıtratını örselemeden artıran modeller peşindeyiz. Kadınların özel ve kamusal alandaki hayatlarını dengeli bir şekilde yürütebilmelerine imkan arıyoruz. Aslında bu çabanın sonuçları, bugün bu zirvede, sanattan spora, ticaretten gastronomiye kadar her alanda, büyük işler yapan kadınlarla, karşımızda duruyor" ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgını günlerinde, dünyanın yeniden şekillendiğini ve tüm dünyanın büyük bir yarış içinde olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Bugün salgın şartları, çalışma hayatı ile ilgili tüm ezberleri bozmuş durumda. Evlerin içi birçok insan için ofis haline geldi, yeni iş modelleri gelişti. Tüm bunlar kadınların da girişimci ruhlarını yürürlüğe sokabilecekleri büyük fırsatlardır. Şunu unutmayalım, kadın ruhunun yaşamın hamuruna katılmadığı bir gelecek, eksiktir, yarımdır. Dolayısıyla daha adil, içinde herkese yer olan, medeniyet değerlerinin korunduğu bir gelecek için kadınları iş başına davet ediyorum. Güçlü Türkiye'nin ancak güçlü kadınlarla mümkün olduğuna, yürekten inanıyorum" dedi.

