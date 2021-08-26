Son dakika gündem: Emekli okul müdiresi evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Emekli okul müdiresi evinde ölü bulundu

Son dakika gündem: Emekli okul müdiresi evinde ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... KİLİS'te emekli okul müdiresi Öznur Çakır (69), evinde ölü bulundu.

KİLİS'te emekli okul müdiresi Öznur Çakır (69), evinde ölü bulundu.

Yedi Aralık Mahallesi'nde yalnız yaşayan emekli okul müdiresi Öznur Çakır'dan haber alamayan ev sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kapısını çilingire açtırıp girdiği evde Çakır'ı hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde Öznur Çakır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Öznur Çakır'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından memleketi  Adana'da toprağa verildi. Ön otopsisinde Çakır'ın kalp krizi bulgusuyla yaşamını yitirdiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hamid Karzai İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Merve Boluğur Seren Serengil
Spor Ali Koç Gervinho Arda Güler Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika gündem: Emekli okul müdiresi evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 14:51:15. #1.16#

title