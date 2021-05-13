BARTIN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI; KAZA KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BARTIN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI; KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'da, otomobilin beton elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

BARTIN'da, otomobilin beton elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı ise bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kavallar Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan Kuru (26) yönetimindeki 06 GIH 80 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Gökhan Kuru ile otomobildeki Yasin Demirel (22) ve Mahsun Çekiç (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yasin Demirel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Otomobilin beton direğe çarpma anı ise bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARTIN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI; KAZA KAMERADA
BARTIN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI; KAZA KAMERADA
BARTIN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI; KAZA KAMERADA
BARTIN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI; KAZA KAMERADA
BARTIN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI; KAZA KAMERADA
BARTIN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI; KAZA KAMERADA
BARTIN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI; KAZA KAMERADA
BARTIN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI; KAZA KAMERADA
BARTIN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI; KAZA KAMERADA
BARTIN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI; KAZA KAMERADA
BARTIN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI; KAZA KAMERADA
BARTIN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI; KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Aykut Erdoğdu Antony Blinken Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Alişan Hadise Cansu Dere Hakan Sabancı
Spor Ozan Tufan Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BARTIN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI; KAZA KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 23:01:23. #1.16#

title