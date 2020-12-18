Son dakika gündem: Elektrik akımına kapılan demir doğrama ustası öldü
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Son dakika gündem: Elektrik akımına kapılan demir doğrama ustası öldü

18.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:24
Son dakika gündem: Elektrik akımına kapılan demir doğrama ustası öldü

Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ'ta çatı yapımında çalışırken akıma kapılan demir doğrama ustası Ali Denizdurduran (40), hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ'ta çatı yapımında çalışırken akıma kapılan demir doğrama ustası Ali Denizdurduran (40), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, Kazma Bağları'nın Karasevmez mevkisinde meydana geldi. Bir evin çatısında çalışan Ali Denizdurduran'ın, elindeki demir profil yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapıldı. Denizdurduran'ın çığlıklarını duyanlar, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Denizdurduran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Denizdurduran'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


Son dakika gündem: Elektrik akımına kapılan demir doğrama ustası öldü
Son dakika gündem: Elektrik akımına kapılan demir doğrama ustası öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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