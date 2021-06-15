Son dakika gündem: Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik Afyonkarahisar merkezli operasyonda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Afyonkarahisar merkezli 4 ilde, Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Afyonkarahisar merkezli 4 ilde, Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütüne yönelik Afyonkarahisar merkezli 4 ilde çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerine 3 Haziran'da düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 6 tabanca ve 8 tüfek, 590 mermi, 230 tüfek kartuşu, 182 kurusıkı mermisi, 7 şarjör, 203 sentetik hap, bir miktar esrar, 26 belge (çek, senet), 2 kesici alet, 6 tabanca parçası, 3 kelepçe, sahte polis kimliği, üzerinde "Sedat Abi" yazan 2 video kaset, araç anahtarlığı şeklinde gizli kamera, 34 PKR yazılı plaka, suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 850 lira ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturmanın genişletilmesi sonucu 25 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.K. "kasten yaralama", M.S. ise "nitelikli cinsel saldırı, yağma, şantaj, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı. 23 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Zanlılardan 5'inin dosyasının "Köfteci Yusuf" dosyasıyla birleştirilmek üzere davanın görüldüğü Bursa'ya gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz