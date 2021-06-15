Son dakika gündem: Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik Afyonkarahisar merkezli operasyonda 2 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik Afyonkarahisar merkezli operasyonda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem: Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik Afyonkarahisar merkezli operasyonda 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Afyonkarahisar merkezli 4 ilde, Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Afyonkarahisar merkezli 4 ilde, Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütüne yönelik Afyonkarahisar merkezli 4 ilde çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerine 3 Haziran'da düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 6 tabanca ve 8 tüfek, 590 mermi, 230 tüfek kartuşu, 182 kurusıkı mermisi, 7 şarjör, 203 sentetik hap, bir miktar esrar, 26 belge (çek, senet), 2 kesici alet, 6 tabanca parçası, 3 kelepçe, sahte polis kimliği, üzerinde "Sedat Abi" yazan 2 video kaset, araç anahtarlığı şeklinde gizli kamera, 34 PKR yazılı plaka, suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 850 lira ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturmanın genişletilmesi sonucu 25 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.K. "kasten yaralama", M.S. ise "nitelikli cinsel saldırı, yağma, şantaj, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı. 23 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Zanlılardan 5'inin dosyasının "Köfteci Yusuf" dosyasıyla birleştirilmek üzere davanın görüldüğü Bursa'ya gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Peker'in iddiasıyla gündeme gelmişti! Savunma Sanayi Başkanı da geceliği 106 bin TL olan otelde kalmış
Peker'in iddiasıyla gündeme gelmişti! Savunma Sanayi Başkanı da geceliği 106 bin TL olan otelde kalmış
Fatih Altaylı'dan Veyis Ateş'le ilgili ses getirecek iddia: Sezgin Baran Korkmaz beni aradı, 'Elimde bant kaydı var' dedi
Fatih Altaylı'dan Veyis Ateş'le ilgili ses getirecek iddia: Sezgin Baran Korkmaz beni aradı, 'Elimde bant kaydı var' dedi
İzmir'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan terör örgütü zanlısı tutuklandı
İzmir'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan terör örgütü zanlısı tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Hulusi Akar Angela Merkel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Selma Ergeç Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Merih Demiral Çağlar Söyüncü Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik Afyonkarahisar merkezli operasyonda 2 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 12:01:23. #1.16#

title