Son dakika gündem: Elazığ'da trafo merkezinde patlama meydana geldi
Son dakika haberine göre Elazığ'da trafo merkezinde patlama meydana geldiELAZIĞ İcadiye Mahallesi Harput Caddesi'nde otobüs durağı yakınında bulunan trafo merkezinde patlama meydana geldi.
22.08.2020 20:37 | Son Güncelleme: 22.08.2020 20:41
Elazığ'da trafo merkezinde patlama meydana geldi
ELAZIĞ İcadiye Mahallesi Harput Caddesi'nde otobüs durağı yakınında bulunan trafo merkezinde patlama meydana geldi. Olayda bir kadın hafif şekilde yaralandı.
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Kaynak: DHA