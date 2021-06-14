Son dakika gündem: Elazığ'da sebze halinde yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Elazığ'da sebze halinde yangın

Son dakika gündem: Elazığ'da sebze halinde yangın
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ELAZIĞ'da sebze halinde, bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

ELAZIĞ'da sebze halinde, bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki sebze halinin depo kısmında, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sebze hali esnafı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hale gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangınla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.


Son dakika gündem: Elazığ'da sebze halinde yangın
Son dakika gündem: Elazığ'da sebze halinde yangın
Son dakika gündem: Elazığ'da sebze halinde yangın
Son dakika gündem: Elazığ'da sebze halinde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Sarp Akkaya Tuğrul Tülek Şeyma Subaşı
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Elazığ'da sebze halinde yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 15:32:47. #1.14#

title