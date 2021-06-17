Son dakika gündem: Elazığ'da sahte para operasyonu
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Son dakika gündem: Elazığ'da sahte para operasyonu

Son dakika gündem: Elazığ'da sahte para operasyonu
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ELAZIĞ'a İstanbul'dan uçakla gelen Ş.T.'nin valizinde yapılan aramada 50 TL'lik 260 banknot ve 100 TL'lik 130 banknot olmak üzere 26 bin TL sahte para ele geçirildi.

ELAZIĞ'a İstanbul'dan uçakla gelen Ş.T.'nin valizinde yapılan aramada 50 TL'lik 260 banknot ve 100 TL'lik 130 banknot olmak üzere 26 bin TL sahte para ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.T.'nin İstanbul'dan sahte para getireceği ihbarı üzerine harekete geçti. Elazığ Havalimanı'nda tedbir alan jandarma ekipleri, uçaktan inen Ş.T.'yi gözaltına alıp, valizinde arama yaptı. Aramada, 50 TL'lik 260 banknot ve 100 TL'lik 130 banknot sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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