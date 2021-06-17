Son dakika gündem: Elazığ'da sahte para operasyonu

Son dakika haber: ELAZIĞ'a İstanbul'dan uçakla gelen Ş.T.'nin valizinde yapılan aramada 50 TL'lik 260 banknot ve 100 TL'lik 130 banknot olmak üzere 26 bin TL sahte para ele geçirildi.