Son dakika gündem: Elazığ'da mukabele geleneği camilerde yeniden başladı
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Son dakika gündem: Elazığ'da mukabele geleneği camilerde yeniden başladı

19.10.2020 19:06 | Son Güncelleme: 19.10.2020 19:10
Son dakika gündem: Elazığ'da mukabele geleneği camilerde yeniden başladı

Son dakika gündem haberi... ELAZIĞ'da, deprem ve koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kesintiye uğrayan mukabele geleneği, camilerde yeniden başladı.

ELAZIĞ'da, deprem ve koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kesintiye uğrayan mukabele geleneği, camilerde yeniden başladı. Okunan mukabeleler merkezi sistemden ve 106.4 radyo frekansından da dinlenebilecek.

24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem ve koronavirüse karşı alınan tedbirler nedeniyle 2013 yılından beri okunan mukabele geleneği, Elazığ'da kesintiye uğradı. Depremin yaralarının sarılması ve alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte mukabele geleneği İzzetpaşa Cami'sinde tekrar başladı. Hafızlar tarafından il genelinde her gün bir cüz okunacak ve vatandaşlar bu cüzleri merkezi sistemden ve 106.4 radyo frekansından dinleyebilecekler.Elazığ Müftüsü Selami Aydın, mukabele geleneğini yeniden başlatmanın mutluluğu içinde olduklarını belirterek, "Şu anda Kur'an-ı Kerim merkezi sistemden ve radyo frekansından dinlenebilir. Bugün bu mutluluğu biz yaşadık, Allah'a hamdolsun. Kur'an rahmettir, berekettir, Kur'an okumakla ve dinlemekle Allah bize merhamet edecektir. Kur'an okumak, Allah'ın ismini yüceltmek, ona el açıp yalvarmak, Allah'tan istemek, bunlar bize düşen vazifelerdir. Ben bugün Elazığ'da bunun mutluluğunu yaşıyorum. Hafızlarımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Biliyorum ki Elazığ halkı muhafazakar insandır, Kur'an'a karşı hürmetkardır, Kur'an okunduğu zaman dinlerler, ona sahip çıkarlar, hürmet ederler. İnşallah bu gelenek devam edecektir" dedi.


Son dakika gündem: Elazığ'da mukabele geleneği camilerde yeniden başladı
Son dakika gündem: Elazığ'da mukabele geleneği camilerde yeniden başladı
Son dakika gündem: Elazığ'da mukabele geleneği camilerde yeniden başladı
Son dakika gündem: Elazığ'da mukabele geleneği camilerde yeniden başladı
Son dakika gündem: Elazığ'da mukabele geleneği camilerde yeniden başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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