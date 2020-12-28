Son dakika gündem: Elazığ'da jandarmadan depremzede çocuklara psikososyal destek
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Son dakika gündem: Elazığ'da jandarmadan depremzede çocuklara psikososyal destek

28.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:10
Son dakika gündem: Elazığ'da jandarmadan depremzede çocuklara psikososyal destek

Son dakika gelişmesine göre Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından jandarma ekipleri, depremzede çocukları yalnız bırakmadı.

Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından jandarma ekipleri, depremzede çocukları yalnız bırakmadı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez üssü Kavaktepe köyü olan depremden etkilenen çocuklar için destek çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda oluşturulan psikososyal destek ekipleri, köy köy, mahalle mahalle dolaşarak depremzede çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.

Kadın astsubayların da görev aldığı etkinliklerde çocuklara hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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