Son dakika gündem: Elazığ'da jandarma 8 bin 300 fidan dikti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma bir günde 8 bin 300 fidanı toprakla buluşturdu.

İl Jandarma Komutanlığı gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak adına 636 personelin katılımıyla kent merkezindeki kırsal alanlarda bir günde 8 bin 300 fidan dikimi gerçekleştirdi.

Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının yanında sosyal faaliyetlere de ağırlık veren jandarma ekipleri, yeşil alanların korunması ve arttırılmasına yönelik her yıl çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda jandarmanın düzenli olarak fidan dikim faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.