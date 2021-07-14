Son dakika gündem: Elazığ'da çıkan yangında mera, bahçe ve üzüm bağları zarar gördü
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Son dakika gündem: Elazığ'da çıkan yangında mera, bahçe ve üzüm bağları zarar gördü

Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan yangında mera, bahçe ve üzüm bağı zarar gördü.

Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan yangında mera, bahçe ve üzüm bağı zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kopuzlu köyünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alınan yangında, mera, bahçe ve üzüm bağlarının olduğu 150 dönüm alan zarar gördü.

Son dakika gündem: Elazığ'da çıkan yangında mera, bahçe ve üzüm bağları zarar gördü
Son dakika gündem: Elazığ'da çıkan yangında mera, bahçe ve üzüm bağları zarar gördü
Son dakika gündem: Elazığ'da çıkan yangında mera, bahçe ve üzüm bağları zarar gördü
Son dakika gündem: Elazığ'da çıkan yangında mera, bahçe ve üzüm bağları zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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