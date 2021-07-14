Son dakika gündem: Elazığ'da çıkan yangında mera, bahçe ve üzüm bağları zarar gördü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan yangında mera, bahçe ve üzüm bağı zarar gördü.

Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan yangında mera, bahçe ve üzüm bağı zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kopuzlu köyünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alınan yangında, mera, bahçe ve üzüm bağlarının olduğu 150 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan