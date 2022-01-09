Son dakika gündem: Elazığ'da çatıya çıkan danayı indirmek isterken düşen kişi öldü - Haberler
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Son dakika gündem: Elazığ'da çatıya çıkan danayı indirmek isterken düşen kişi öldü

Son dakika gündem: Elazığ'da çatıya çıkan danayı indirmek isterken düşen kişi öldü
AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çatıya çıkan danayı indirmek isterken düşen kişi yaşamını yitirdi.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çatıya çıkan danayı indirmek isterken düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çakırkaş köyünde yaşayan Ahmet Ulukale'nin (45) kamyonetinden indirdiği dana kaçarak zeminle aynı seviyede olan ağılın çatısına çıktı.

Danayı bulunduğu yerden almak isteyen Ulukale, sacdan yapılı çatının çökmesiyle hayvanla birlikte düştü.

Ağır yaralanan Ulukale, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ulukale, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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