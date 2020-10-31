Son dakika gündem: Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu // İSİM DÜZELTMESİ //
31.10.2020 02:19 | Son Güncelleme: 31.10.2020 02:23
Edinilen son dakika gelişmesine göre Sayın yazıişleri müdürlerinin dikkatine, 'Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 20 ölü, 786 yaralı (10)' başlıklı haberde geçtiğimiz Bakan Bekir Pakdemirli'nin telefonla görüştüğü ve depremden 9.
Sayın yazıişleri müdürlerinin dikkatine,
'Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 20 ölü, 786 yaralı (10)' başlıklı haberde geçtiğimiz Bakan Bekir Pakdemirli'nin telefonla görüştüğü ve depremden 9.5 saat sonra enkazdan kurtarılan 'Buse Asyılmaz' olarak açıklanan kişinin soyadı, kaynağından alınan bilgi ile ' Buse Hasyılmaz' olarak düzeltilmiştir.
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DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı