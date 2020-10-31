Son dakika gündem: Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu // İSİM DÜZELTMESİ //
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu // İSİM DÜZELTMESİ //

31.10.2020 02:19 | Son Güncelleme: 31.10.2020 02:23
Son dakika gündem: Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu // İSİM DÜZELTMESİ //

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sayın yazıişleri müdürlerinin dikkatine, 'Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 20 ölü, 786 yaralı (10)' başlıklı haberde geçtiğimiz Bakan Bekir Pakdemirli'nin telefonla görüştüğü ve depremden 9.

Sayın yazıişleri müdürlerinin dikkatine, 

'Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 20 ölü, 786 yaralı (10)' başlıklı haberde geçtiğimiz Bakan Bekir Pakdemirli'nin telefonla görüştüğü ve depremden 9.5 saat sonra enkazdan kurtarılan 'Buse Asyılmaz' olarak açıklanan kişinin soyadı, kaynağından alınan bilgi ile ' Buse Hasyılmaz' olarak düzeltilmiştir.

------------------------

DHA


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 20 ölü, 786 yaralı (10)
Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 20 ölü, 786 yaralı (10)
Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 17 ölü, 709 yaralı (7)
Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 17 ölü, 709 yaralı (7)
Son dakika haber | EGE DENİZİ'NDEKİ DEPREM SONRASI AVCILAR'DA BİNAYA BOŞALTILMA KARARI
Son dakika haber | EGE DENİZİ'NDEKİ DEPREM SONRASI AVCILAR'DA BİNAYA BOŞALTILMA KARARI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Son dakika gündem: Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu // İSİM DÜZELTMESİ // - HaberlerBM Genel Sekreteri Guterres'ten İzmir depremindeki "can ve mal kayıplarından üzüntü duyuyorum" açıklaması - HaberlerKoca: "364 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. 112 Acil Yardım ekipleri, UMKE timleri ile acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız." - HaberlerSağlık Bakanı Koca: "21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor. 25'i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor." - HaberlerGüney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 723 bini aştı - HaberlerSon dakika haber | Deprem nedeniyle tedbiren kapatılan 75. Yıl Selatin Tüneli ulaşıma açıldı - HaberlerSon dakika haberi! Sığacık'ta deniz seviyesi yükseldi, mahalleleri su bastı (4) ?BOĞULAN TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ YAŞLI KADININ BULUNMA ANLARI - HaberlerSon dakika haberleri... Senegal'deki Gineliler, ülkelerindeki cumhurbaşkanı seçimini protesto etti - HaberlerSon dakika haberleri | AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 799'a yükseldiğini ve deprem sonrasında 277 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı. - HaberlerVefalı İzmirliler evlerini ve otellerini depremzedelere açtı - HaberlerSöke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu - HaberlerDepremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti - HaberlerSon Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 20'ye, yaralı sayısı 786'ya yükseldi - Haberler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Geert Wilders Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Demir Hakan Taşıyan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Can Bartu Okan Buruk Burak Yılmaz Arda Kardeşler Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu // İSİM DÜZELTMESİ // - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 02:23:27. #1.15#
title