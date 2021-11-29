Son dakika gündem: Edirne'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ozan Mutlu (22) idaresindeki 34 PAH 02 plakalı otomobil ile Atilla D. yönetimindeki 22 UF 222 plakalı otomobil Paşayiğit mevkinde çarpıştı.
Kazada sürücü Mutlu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer sürücü Atilla D. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Mutlu'nun cesedi Keşan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri
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