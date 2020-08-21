Son dakika gündem: Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Bir son dakika haberine göre Keşan ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
21.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:26
Keşan ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Gelibolu istikametine seyreden M.Ş'nin (47) kullandığı 34 T 3483 plakalı tır ile Sanayi Kavşağı mevkisinde, D.Ç'in (40) idaresindeki 22 RP 461 plakalı cip çarpıştı.
Kazada cipte yolcu olarak bulunan A.S. (50) ile K.S. (70) yaralandı.
Yaralılar ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Kaynak: AA