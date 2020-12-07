Son dakika gündem: Edirne'de silahlı kavga: 1 yaralı
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Son dakika gündem: Edirne'de silahlı kavga: 1 yaralı

07.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:26
Son dakika gündem: Edirne'de silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haber: Edirne'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eski İstanbul Caddesi'nde bir dükkanda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonrası çıkan silahlı kavgada A.K. bacağından yaralandı.

Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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