Son dakika gündem: Edirne'de silahlı kavga: 1 yaralı
07.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:26
Son dakika haber: Edirne'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Edirne'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Eski İstanbul Caddesi'nde bir dükkanda tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi sonrası çıkan silahlı kavgada A.K. bacağından yaralandı.
Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran