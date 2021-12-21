Son dakika gündem: Edirne'de 'sahte içki' operasyonu; 4 gözaltı - Haberler
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Son dakika gündem: Edirne'de 'sahte içki' operasyonu; 4 gözaltı

Son dakika gündem: Edirne'de 'sahte içki' operasyonu; 4 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... EDİRNE merkez ve Keşan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen Zehir- 2 operasyonunda 35 litre etil alkol, 22 şişe içki aroması, 6 litre sahte rakı ve 92 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE merkez ve Keşan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen Zehir- 2 operasyonunda 35 litre etil alkol, 22 şişe içki aroması, 6 litre sahte rakı ve 92 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Zehir- 2 operasyonu kapsamında Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince, Edirne merkez ve Keşan ilçesindeki 4 ayrı adreste arama yapıldı. Aramalarda; 35 litre etil alkol, 22 şişe içki aroması, 6 litre sahte rakı ve 92,2 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Son dakika gündem: Edirne'de 'sahte içki' operasyonu; 4 gözaltı

Son dakika gündem: Edirne'de 'sahte içki' operasyonu; 4 gözaltı

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Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri

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