Son dakika gündem: Edirne'de kumar oynayan ve alkol alan 22 kişiye toplam 69 bin lira ceza

Son dakika haberlerine göre EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, bir iş yerinde kumar oynayan 16 kişi ile kooperatif lokalinde alkol aldıkları belirlenen 6 kişiye, toplam 69 bin 400 lira ceza kesildi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, bir iş yerinde kumar oynayan 16 kişi ile kooperatif lokalinde alkol aldıkları belirlenen 6 kişiye, toplam 69 bin 400 lira ceza kesildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptıkları denetimlerde, belediye pasajındaki bir işyerinde 16 kişinin 3 ayrı masada kumar oynadığını tespit etti. 16 kişiye toplam 50 bin 400 lira ceza kesilirken, ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri mühürlendi. Polis, ilçedeki bir kooperatif lokalinde alkol alan 6 kişiye de toplam 19 bin TL ceza verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL