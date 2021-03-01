Son dakika gündem: Edirne'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 198 kişiye 560 bin 700 lira ceza verildi

Edinilen son dakika haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 198 kişiye para cezası uygulandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 198 kişiye para cezası uygulandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 22 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında Kovid-19 denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan, sokağa çıkma kısıtlamasında izinli olmadığı halde dışarıda bulunan 198 kişiye 560 bin 700 lira ceza verildi.

Denetimlerde bir miktar uyuşturucu ve yarı otomatik tüfek ele geçirildı, çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel