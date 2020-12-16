Son dakika gündem: Edirne'de karantina ihlali yapan kişi hakkında işlem başlatıldı

Son dakika haber... Keşan ilçesinde bir kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinayı ihlal ettiği belirlendi.

Keşan ilçesinde bir kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinayı ihlal ettiği belirlendi.

Keşan Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ekibi Kovid-19 testi pozitif çıkan bir hasta ile temaslı olduğu tespit edilen A.T'yi ikametinde 14 gün karantinaya aldı.

A.T. kontrole gidildiğinde İspat Cami Mahallesi'ndeki adresinde olmadığı tespit edildi.

Evine götürülen A.T. hakkında karantina süresi bitiminde işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci