Son dakika gündem: Edirne'de fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Edirne'nin Keşan ilçesinde fuhşa aracılık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı.
20.08.2020 13:53 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:32
Edirne'nin Keşan ilçesinde fuhşa aracılık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı.
Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda fuhşa aracılık yaptıkları iddiasıyla F.B, K.G, M.G, K.A, M.Ş, Y.E. ve A.Ç. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Keşan Adliyesine sevk edildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA