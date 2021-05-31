Son dakika gündem: ECOWAS, Mali'de demokratik yönetimi yeniden tesis etmeye kararlı
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Son dakika gündem: ECOWAS, Mali'de demokratik yönetimi yeniden tesis etmeye kararlı

Son dakika gündem: ECOWAS, Mali'de demokratik yönetimi yeniden tesis etmeye kararlı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyelerinin Mali'de demokratik yönetimi yeniden tesis etmeye kararlı olduklarını bildirildi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyelerinin Mali'de demokratik yönetimi yeniden tesis etmeye kararlı olduklarını bildirildi.

ECOWAS üye ülke liderleri, Mali devam eden siyasi krizi nedeniyle Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen "acil durum zirvesi"nde bir araya geldi.

ECOWAS Dönem Başkanı ve Gana Devlet Başkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, burada yaptığı konuşmada, topluluk üyelerinin Mali'de demokratik yönetimi yeniden tesis etmeye kararlı olduklarını belirtti.

Mali'de son zamanlarda yaşanan olayların çoğu insanların barışçıl geçiş umudunu sarstığının altını çizen Akufo-Addo, "ECOWAS liderleri barışçıl bir çözüm bulma ve ülkede demokrasiyi ve istikrarı yeniden tesis etme konusunda kararlı. Bu nedenle durumun dinamiklerini eleştirel bir şekilde incelenmeli ve bilinçli kararlar almalıyız." dedi.

Akufo-Addo, ECOWAS'ın Mali'deki siyasi krize kalıcı çözüm bulma çabası içinde olduğunu ifade etti.

Mali'de 18 Ağustos 2020'de askeri darbe yapılmış, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonulmuş ve Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kurulmuştu.

Ülkede, kabine değişikliğinin duyurulmasından kısa süre sonra, Geçiş Konseyi Başkanı Bah N'daw ve Başbakan Moctar Ouane'nin da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili, ordu birliklerince gözaltına alınarak askeri cuntanın kalesi Kati askeri kampına götürülmüştü.

Gözaltında tutulan Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakanı 27 Mayıs'ta serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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