Son dakika gündem: Düzce'de trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika gündem: Düzce'de trafik kazası: 1 yaralı

12.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:37
Son dakika gündem: Düzce'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi... Düzce'de iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Düzce'de iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

İstanbul Caddesinde ters yönde seyreden dönerci motokurye Birkan T. idaresindeki 81 ABE 477 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen bir diğer dönerci motokurye Şafak Ö. yönetimindeki 81 ABD 919 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Birkan T, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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