Son dakika gündem: Düzce'de Kurtsuyu köyüne Kovid-19 artışı nedeniyle giriş ve çıkışlar 10 gün sınırlandırıldı

Son dakika haberler... Düzce Valiliğince, Kurtsuyu köyü sınırlarından kara yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışların bugünden itibaren 10 günlük süreyle geçici olarak sınırlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

Düzce Valiliğince, Kurtsuyu köyü sınırlarından kara yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışların bugünden itibaren 10 günlük süreyle geçici olarak sınırlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan toplantıda, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla pek çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Vaka ve temaslı sayılarının yüksek olması nedeniyle bir yerleşim yerinde kısıtlama kararı alındığı bildirilen açıklamada, "Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla tedbiren Kurtsuyu köyü sınırlarından kara yoluyla yapılacak tüm giriş, çıkışların bugünden itibaren 10 günlük süre için geçici olarak sınırlandırılmasına karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstisnai durum olarak çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da iş yeri sahiplerinin bu durumu ispatlayan belgelerini ibraz etmek şartıyla, başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanların, görevli olduklarına dair belge veya kimlikle geliş/gidiş yapabilmesine, yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte uygun görülmesi halinde, il merkezinde seyahat izin kurulundan, ilçede ise Kaymakamlıktan izin alınarak gidiş geliş yapmasına, köyde yaşayan kişilerin bu süre içerisinde ev izolasyonuna alınmasına ve temel gıda ihtiyaçlarının para alışverişi ve temastan kaçınılarak Vefa Sosyal Destek ekiplerince yapılması kararlaştırılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer