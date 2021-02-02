Son dakika gündem: Düzce'de kumar operasyonunda yakalanan 8 kişiye 34 bin lira ceza
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Son dakika gündem: Düzce'de kumar operasyonunda yakalanan 8 kişiye 34 bin lira ceza

02.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:12
Son dakika gündem: Düzce'de kumar operasyonunda yakalanan 8 kişiye 34 bin lira ceza

Son dakika habere göre Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evde kumar oynayan 6 kişi ile yer temin eden 2 kişiye 34 bin lira ceza uygulandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evde kumar oynayan 6 kişi ile yer temin eden 2 kişiye 34 bin lira ceza uygulandı.

Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yalı Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce eve yapılan baskında 6 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 6 kişi ile kumar oynamak için yer temin eden 2 kişiye toplam 34 bin lira ceza verildi.

Operasyonda ele geçirilen kumar malzemelerine ve bir miktar paraya da el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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