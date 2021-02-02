Son dakika gündem: Düzce'de kumar operasyonunda yakalanan 8 kişiye 34 bin lira ceza
Son dakika habere göre Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evde kumar oynayan 6 kişi ile yer temin eden 2 kişiye 34 bin lira ceza uygulandı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evde kumar oynayan 6 kişi ile yer temin eden 2 kişiye 34 bin lira ceza uygulandı.
Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yalı Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekiplerce eve yapılan baskında 6 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.
Kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 6 kişi ile kumar oynamak için yer temin eden 2 kişiye toplam 34 bin lira ceza verildi.
Operasyonda ele geçirilen kumar malzemelerine ve bir miktar paraya da el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş