Son dakika haberleri | Hayvan besi çiftliğinde yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Hayvan besi çiftliğinde yangın

Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Düzce'de hayvan besi çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düzce'de hayvan besi çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyciler Mahallesi'nde Osman Ç'ye ait hayvan besi çiftliğinde kurban kesimi yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, içerideki besihane ve samanlığı da sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Besihanede bulunan hayvanlar, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansta tedavi edildi.

Yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınan yangında, hayvan besi çiftliği tamamen kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberleri | Hayvan besi çiftliğinde yangın
Son dakika haberleri | Hayvan besi çiftliğinde yangın
Son dakika haberleri | Hayvan besi çiftliğinde yangın
Son dakika haberleri | Hayvan besi çiftliğinde yangın
Son dakika haberleri | Hayvan besi çiftliğinde yangın
Son dakika haberleri | Hayvan besi çiftliğinde yangın
Son dakika haberleri | Hayvan besi çiftliğinde yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

AVCILAR'DA LASTİK DEPOSUNDA YANGIN (1)
AVCILAR'DA LASTİK DEPOSUNDA YANGIN (1)
Sabah kaybettiği ineği, akşam 'Bir umut bulurum' diyerek gittiği ormanda kesti
Sabah kaybettiği ineği, akşam "Bir umut bulurum" diyerek gittiği ormanda kesti
Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Derya Yanık Bülent Turan Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Seda Sayan Düm Tek Tek İbrahim Tatlıses
Spor Diego Arda Turan Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Hayvan besi çiftliğinde yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 18:48:12. #1.15#

title