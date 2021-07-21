Son dakika haberleri | Hayvan besi çiftliğinde yangın

Son dakika gündem haberine göre Düzce'de hayvan besi çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düzce'de hayvan besi çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyciler Mahallesi'nde Osman Ç'ye ait hayvan besi çiftliğinde kurban kesimi yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, içerideki besihane ve samanlığı da sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Besihanede bulunan hayvanlar, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansta tedavi edildi.

Yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınan yangında, hayvan besi çiftliği tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer