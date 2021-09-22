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Son dakika gündem: Düzce'de çiftliğe düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Düzce'de çiftliğe düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika gelişmesine göre Düzce'de bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, 31 kök Hint keneviri, 2 kilo 980 gram kubar esrar ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, 31 kök Hint keneviri, 2 kilo 980 gram kubar esrar ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gümüşova ilçesinde bulunan bir büyükbaş hayvan çiftliğinde uyuşturucu yetiştirildiği ve ticareti yapıldığı istihbaratını değerlendiren jandarma ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çiftliğe düzenlenen operasyonda, dedektör köpeklerinin desteğiyle yapılan aramalarda, 31 kök Hint keneviri, 2 kilo 980 gram kubar esrar ve ruhsatsız otomatik silah bulundu.

Çalışan Y.İ.Y. gözaltına alındı, çiftlik sahibi A.T'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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