Son dakika! 4 çocuk sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
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Son dakika! 4 çocuk sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

25.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:31

Son dakika haberine göre Düzce'nin Çilimli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kafyayla köyünde Hüseyin Bıçak'a ait evde bulunan çocuklar Halil İbrahim (10) ve İnci Bıçak (6) ile Gülcan Çelebi (14) ve Duru Eroğlu (12), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Çocukların fenalaşması üzerine durumu fark eden yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 4 çocuğu ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırdı.

Tedavisi süren çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika! 4 çocuk sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
Son dakika! 4 çocuk sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
Son dakika! 4 çocuk sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
Son dakika! 4 çocuk sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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